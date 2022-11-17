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Військові та енергетики не допустили повного відключення енергосистеми, - ДТЕК

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Четвер 17 листопада 2022 20:09
Військові та енергетики не допустили повного відключення енергосистеми, - ДТЕК Фото: військові та енергетики не допустили повного відключення енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Завдяки роботі українських військових та енергетиків росія не змогла повністю відключити енергосистему України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"За задумом російських терористів Україна повинна була згаснути ще після першої масованої атаки. Але вони не змогли це зробити ні 10 жовтня, ні 18, ні 15 листопада, коли вони випустили рекордну кількість ракет. Це заслуга військових, перш за все, і наших енергетиків та рятувальників", - сказав він.

Сахарук зазначив, що наразі ситуація продовжує бути складною, але вона контрольована і росія не змогла досягти своєї мети.

Він додав, що для проходження зими необхідно забезпечити ефективну роботу протиповітряної оборони та забезпечити захист обладнання від уламків снарядів та вибухових хвиль.

"Беручи до уваги, яку кількість ресурсу витратила росія для того, щоб настав так званий блекаут, вона просто неспіврозмірна з тією стійкістю, яку зараз показує українська енергетична система", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення спеціалісти ДТЕК повернули світло для понад 5,5 млн споживачів.

У березні 2023 року Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про початковий пакет заходів щодо забезпечення стійкості на суму 2 млрд євро, щоб допомогти громадянам, компаніям та країнам, що постраждали від війни в Україні.

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