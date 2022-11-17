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В "Укрэнерго" опровергли фейк по поводу полного или частичного обесточивания страны

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Польша, Четверг 17 ноября 2022 22:15
В "Укрэнерго" опровергли фейк по поводу полного или частичного обесточивания страны Фото: в "Укрэнерго" опровергли фейк о полном или частичном обесточении страны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В украинских Telegram-каналах сегодня, 17 ноября, начали появляться сообщения от имени "Укрэнерго" о том, что некоторые области Украины якобы ожидают "полного или частичного обесточивания". Однако в компании такие заявления не делали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАК "Укрэнерго" .

"В сомнительных Telegram-каналах используется логотип компании "Укрэнерго" для распространения фейковой информации, в частности, относительно полного или частичного обесточивания страны", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" заявили, что не делали никаких подобных заявлений. Данная информация не соответствует действительности.

"Это один из возможных "вбросов" для того, чтобы посеять панику среди украинского населения, используя при этом логотип "Укрэнерго" для вашего доверия", - подчеркнули энергетики.

Также они советуют проверять информацию из Telegram-каналов и других соцсетей на официальных коммуникационных страницах "Укрэнерго".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 15 ноября россияне нанесли очередной массовый удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Но благодаря работе украинских военных и энергетиков Россия не смогла полностью отключить энергосистему Украины .

Добавим, в ЕС считают, что ущерб энергетике Украины от российских ударов приближается к критической точке .

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Укрэнерго Электроэнергия
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