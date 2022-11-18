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В "Укренерго" спростували черговий фейк про експорт електроенергії з України

Фото: в "Укренерго" спростували черговий фейк про експорт електроенергії з України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У медіа та соціальних мережах поширюється фейкова інформація про те, що Україна нібито експортує надлишкову електроенергію до країн Євросоюзу. Проте насправді наша країна припинила експорт для стабілізації власної енергосистеми ще 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Так, в "Укренерго" заявляють, що заяви про нібито експорт надлишкової електроенергії є абсолютною брехнею та свідомою дезінформацією.

"Мета поширювачів - збурити суспільство, змучене відключеннями електроенергії і переключити увагу від російських ракетних ударів, через які в українців перебої зі світлом", - сказано у повідомленні.

При цьому експорт української електроенергії був зупинений ще 11 жовтня.

До цього часу Україна справді експортувала електроенергію в ЄС, чим заробляла для країни відчутні кошти. Але після масованої ракетної атаки росіян 10 жовтня експорт був припинений.

Зазначається, що цю інформацію можна перевірити в численних європейських відкритих джерелах, насамперед на офіційній платформі даних ENTSO-E.

Наголошується, що усі доступні потужності української генерації наразі працюють винятково для покриття потреб українських споживачів.

Додамо, що відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими, якщо росіяни продовжать обстріли.

При цьому влада Києва готується до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення електроенергії.

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УкренергоЕлектроенергія