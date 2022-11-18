В "Укренерго" спростували черговий фейк про експорт електроенергії з України

Так, в "Укренерго" заявляють, що заяви про нібито експорт надлишкової електроенергії є абсолютною брехнею та свідомою дезінформацією.

"Мета поширювачів - збурити суспільство, змучене відключеннями електроенергії і переключити увагу від російських ракетних ударів, через які в українців перебої зі світлом", - сказано у повідомленні.

При цьому експорт української електроенергії був зупинений ще 11 жовтня.

До цього часу Україна справді експортувала електроенергію в ЄС, чим заробляла для країни відчутні кошти. Але після масованої ракетної атаки росіян 10 жовтня експорт був припинений.

Зазначається, що цю інформацію можна перевірити в численних європейських відкритих джерелах, насамперед на офіційній платформі даних ENTSO-E.

Наголошується, що усі доступні потужності української генерації наразі працюють винятково для покриття потреб українських споживачів.

Додамо, що відключення електроенергії в Україні можуть стати частішими та довшими, якщо росіяни продовжать обстріли.

При цьому влада Києва готується до різних сценаріїв, в тому числі до повного відключення електроенергії.

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