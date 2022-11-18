RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Укрэнерго" опровергли очередной фейк об экспорте электроэнергии из Украины

Фото: в "Укрэнерго" опровергли очередной фейк об экспорте электроэнергии из Украины (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В медиа и социальных сетях распространяется фейковая информация о том, что Украина якобы экспортирует избыточную электроэнергию в страны Евросоюза. Однако на самом деле наша страна прекратила экспорт для стабилизации собственной энергосистемы еще 11 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Так, в "Укрэнерго" заявляют, что заявления о якобы экспорте избыточной электроэнергии являются абсолютной ложью и сознательной дезинформацией.

"Цель распространителей - возмутить общество, измученное отключениями электроэнергии и переключить внимание от российских ракетных ударов, из-за которых у украинцев перебои со светом", - говорится в сообщении.

При этом экспорт украинской электроэнергии был остановлен еще 11 октября.

До этого Украина действительно экспортировала электроэнергию в ЕС, чем зарабатывала для страны ощутимые средства. Но после массированной ракетной атаки россиян 10 октября экспорт был приостановлен.

Отмечается, что эту информацию можно проверить в многочисленных европейских открытых источниках, прежде всего на официальной платформе данных ENTSO-E.

Подчеркивается, что все доступные мощности украинского поколения сейчас работают исключительно для покрытия потребностей украинских потребителей.

Добавим, что отключения электроэнергии в Украине могут участиться и длится дольше, если россияне продолжат обстрелы.

При этом власти Киева готовятся к разным сценариям, в том числе к полному отключению электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоЭлектроэнергия