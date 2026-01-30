В "Укренерго" спростували фейк про експорт електроенергії за кордон

"Експорт електроенергії наразі не здійснюється - усі станції працюють виключно для внутрішніх потреб», - наголошують енергетики.

Вони наголосили, що це неправда і частина ворожої інформаційної операції, спрямованої на створення недовіри та роздратування серед населення.

Також будь-хто може перевірити дані на офіційних платформах:

"Баланс завжди близький до нуля: скільки йде за кордон - стільки повертається", - пояснюють фахівці, наголошуючи, що фізичні перетоки між українською та європейськими енергосистемами є технічним явищем, що не свідчить про комерційний експорт.

Фото: у соцмережах поширюють неправдиві повідомлення про нібито експорт електроенергії з України (t.me/Ukrenergo)