В "Укренерго" спростували фейк про експорт електроенергії за кордон

У соцмережах поширюють неправдиві повідомлення про нібито експорт електроенергії з України під час відключень. Енергетики запевняють, всі українські електростанції зараз працюють лише для внутрішнього споживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.
"Експорт електроенергії наразі не здійснюється - усі станції працюють виключно для внутрішніх потреб», - наголошують енергетики.
Вони наголосили, що це неправда і частина ворожої інформаційної операції, спрямованої на створення недовіри та роздратування серед населення.
Також будь-хто може перевірити дані на офіційних платформах:
"Баланс завжди близький до нуля: скільки йде за кордон - стільки повертається", - пояснюють фахівці, наголошуючи, що фізичні перетоки між українською та європейськими енергосистемами є технічним явищем, що не свідчить про комерційний експорт.
Нагадаємо, що в ніч на 28 січня та зранку російські війська атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох областях України. Без електропостачання залишилися споживачі в чотирьох регіонах.
В Міненерго зазначили, що внаслідок обстрілів енергетичних об’єктів ворогом знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Раніше, в ніч на 26 січня, через обстріли енергетичної інфраструктури без світла залишалися споживачі Харківської та Донецької областей.
Також ми писали, що журналісти "Української правди" провели день разом із працівниками ДТЕК. Вони показали, як енергетики щоденно працюють по 10-14 годин, відновлюючи електропостачання для людей.