Общество Образование Деньги Изменения

В "Укрэнерго" опровергли фейк об экспорте электроэнергии за границу

Фото: в "Укрэнерго" опровергли фейк об экспорте электроэнергии из Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В соцсетях распространяют ложные сообщения о якобы экспорте электроэнергии из Украины во время отключений. Энергетики уверяют, все украинские электростанции сейчас работают только для внутреннего потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

"Экспорт электроэнергии пока не осуществляется - все станции работают исключительно для внутренних нужд", - отмечают энергетики.

Они отметили, что это неправда и часть враждебной информационной операции, направленной на создание недоверия и раздражения среди населения.

Также любой может проверить данные на официальных платформах:

"Баланс всегда близок к нулю: сколько идет за границу - столько возвращается", - объясняют специалисты, подчеркивая, что физические перетоки между украинской и европейскими энергосистемами являются техническим явлением, что не свидетельствует о коммерческом экспорте.

Фото: в соцсетях распространяют ложные сообщения о якобы экспорте электроэнергии из Украины (t.me/Ukrenergo)

 

 

Удары РФ по энергетике

Напомним, что в ночь на 28 января и утром российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры в нескольких областях Украины. Без электроснабжения остались потребители в четырех регионах.

В Минэнерго отметили, что в результате обстрелов энергетических объектов врагом обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Ранее, в ночь на 26 января, из-за обстрелов энергетической инфраструктуры без света оставались потребители Харьковской и Донецкой областей.

Также мы писали, что журналисты "Украинской правды" провели день вместе с работниками ДТЭК. Они показали, как энергетики ежедневно работают по 10-14 часов, восстанавливая электроснабжение для людей.

