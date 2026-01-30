В "Укрэнерго" опровергли фейк об экспорте электроэнергии за границу

"Экспорт электроэнергии пока не осуществляется - все станции работают исключительно для внутренних нужд", - отмечают энергетики.

Они отметили, что это неправда и часть враждебной информационной операции, направленной на создание недоверия и раздражения среди населения.

Также любой может проверить данные на официальных платформах:

"Баланс всегда близок к нулю: сколько идет за границу - столько возвращается", - объясняют специалисты, подчеркивая, что физические перетоки между украинской и европейскими энергосистемами являются техническим явлением, что не свидетельствует о коммерческом экспорте.

Фото: в соцсетях распространяют ложные сообщения о якобы экспорте электроэнергии из Украины (t.me/Ukrenergo)