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В "Укренерго" спрогнозували, чи будуть завтра відключати світло

Україна, Середа 14 серпня 2024 19:05
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В "Укренерго" спрогнозували, чи будуть завтра відключати світло Фото: в Україні завтра не відключатимуть світло за графіками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 15 серпня, не планується застосовувати графіки відключення світла. Обмежень немає вже понад два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 15 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - зазначили у компанії.

Також там додали, що якщо ситуація зміниться і обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

В "Укренерго" також закликали українців економно споживати електроенергію протягом усього дня.

Що передувало

Варто зауважити, що востаннє електропостачання для побутових споживачів в Україні обмежували 29 липня. З того часу світло за графіками не відключали.

Ситуація з електропостачанням в Україні почала покращуватися в 20-х числах липня, коли спала аномальна спека.

Головною причиною застосування графіків є російські удари по українських енергооб'єктах, які ворог активізував у березні. Після цього в енергосистемі країни виник дефіцит через недостатню генерацію.

Більш детально про те, коли можуть повернутися графіки, - у матеріалі РБК-Україна.

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