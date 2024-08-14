ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Укрэнерго" спрогнозировали, будут ли завтра отключать свет

Украина, Среда 14 августа 2024 19:05
UA EN RU
В "Укрэнерго" спрогнозировали, будут ли завтра отключать свет Фото: в Украине завтра не будут отключать свет по графикам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 15 августа, не планируется применять графики отключений света. Ограничений нет уже более двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 15 августа, меры ограничения потребления не прогнозируются", - отметили в компании.

Также там добавили, что если ситуация изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

В "Укрэнерго" также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение всего дня.

Что предшествовало

Стоит заметить, что последний раз электроснабжение для бытовых потребителей в Украине ограничивали 29 июля. С тех пор свет по графикам не отключали.

Ситуация с электроснабжением в Украине начала улучшаться в 20-ых числах июля, когда спала аномальная жара.

Главной причиной применения графиков являются российские удары по украинским энергообъектам, которые враг активизировал в марте. После этого в энергосистеме страны возник дефицит из-за недостаточной генерации.

Более детально о том, когда могут вернуться графики, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Электроэнергия Отключения света Отключение света График отключения света
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия