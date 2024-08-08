В "Укренерго" спрогнозували, чи будуть завтра діяти графіки відключень світла

Повернення графіків

Нагадаємо, сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що з 17:00 до 22:00 діють графіки відключень світла для промисловості та бізнесу. Це не стосується населення.

Обмеження вперше застосували з 29 липня. Причиною цього є зростання споживання через спекотну погоду на півдні та сході України.

Варто зауважити, що під час спеки споживання зростає здебільшого через використання кондиціонерів.

Більш детально про покращення ситуації зі світлом, яке спостерігається кілька тижнів, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.