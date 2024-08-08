RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В "Укрэнерго" спрогнозировали, будут ли завтра действовать графики отключений света

Иллюстративное фото: завтра в Украине свет отключать не планируют (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 9 августа, не планируют отключать потребителям свет в рамках графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 9 августа, применение мер ограничения не прогнозируется", - сказано в сообщении "Укрэнерго". 

В случае применения ограничений электроснабжения об этом пообещали сообщить дополнительно. 

Также украинцев попросили экономно потреблять электроэнергию в течение всех суток. 

 

Возвращение графиков

Напомним, сегодня, 8 августа, стало известно, что с 17:00 до 22:00 действуют графики отключений света для промышленности и бизнеса. Это не касаются населения.

Ограничения впервые применили с 29 июля. Причиной этому является рост потребления из-за жаркой погода на юге и востоке Украины.

Стоит заметить, что во время жары потребление растет преимущественно из-за использования кондиционеров.

Более детально об улучшении ситуации со светом, которое наблюдается несколько недель, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоЭлектроэнергияОтключения светаОтключение светаГрафик отключения света