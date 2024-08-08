В "Укрэнерго" спрогнозировали, будут ли завтра действовать графики отключений света

Возвращение графиков

Напомним, сегодня, 8 августа, стало известно, что с 17:00 до 22:00 действуют графики отключений света для промышленности и бизнеса. Это не касаются населения.

Ограничения впервые применили с 29 июля. Причиной этому является рост потребления из-за жаркой погода на юге и востоке Украины.

Стоит заметить, что во время жары потребление растет преимущественно из-за использования кондиционеров.

Более детально об улучшении ситуации со светом, которое наблюдается несколько недель, можете узнать в материале РБК-Украина.

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