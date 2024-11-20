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"Укренерго" скоротило графіки відключень світла та скасувало для низки областей

Україна, Середа 20 листопада 2024 08:18
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"Укренерго" скоротило графіки відключень світла та скасувало для низки областей Фото: графіки скасували у низці областей (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" розпорядилося на 20 листопада застосувати одну чергу відключень світла замість однієї-двох попередніми днями. Крім того, графіки скасовано у низці областей, зокрема, у Харківській та Сумській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти обленерго.

"Ранок починаємо з гарної новини. В Харківській області скасовано застосування графіку погодинних відключень", - йдеться в повідомленні "Харківобленерго".

Крім того, скасовані графіки відключень у тих областях, де вони не діяли і 18-19 листопада:

  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Львівській,
  • Рівненській,
  • Тернопількій.

"В 07:23 20.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про відміну ГПВ на 20.11.24 р. до окремої команди", - повідомили в "Закарпаттяобленерго".

"Укренерго" запровадило графіки відключень світла в Україні на 18 листопада з 6:00 до 22:00 після масованої атаки на Україну.

На 20 листопада "Укренерго" розпорядилося вимикати світло з 6:00 до 22:00 в одну чергу. Це означає відсутність світла протягом 3-4 годин у майже всіх областях.

Графіки відключень

За прогнозом експертів, графіки, запроваджені після масованої ракетної атаки 17 листопада, можуть скасувати до кінця тижня.

Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування як генеруючих, так і передавальних потужностей.

Однак НБУ покращив оцінку дефіциту електроенергії. З урахуванням імпорту е/е у 2024 році дефіцит е/е оцінюється на рівні 5% (попередня оцінка - 7%), у 2025 році - близько 6% (попередня оцінка - 8%), а у 2026 році - 3% (попередня оцінка - 5%)

У жовтні МВФ оцінив зимовий дефіцит енергії в Україні в 3-4 ГВт, що "відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін", при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні фактори.

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Укренерго Графіки відключення світла
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