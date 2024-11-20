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"Укрэнерго" сократило графики отключений света и отменило для ряда областей

Украина, Среда 20 ноября 2024 08:18
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"Укрэнерго" сократило графики отключений света и отменило для ряда областей Фото: графики отменили в ряде областей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" распорядилось на 20 ноября применить одну очередь отключений света вместо одной-двух в предыдущие дни. Кроме того, графики отменены в ряде областей, в частности, в Харьковской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайты облэнерго.

"Утро начинаем с хорошей новости. В Харьковской области отменено применение графика почасовых отключений", - говорится в сообщении "Харьковоблэнерго".

Кроме того, отменены графики отключений в тех областях, где они не действовали и 18-19 ноября:

  • Закарпатской,
  • Ивано-Франковской,
  • Львовской,
  • Ровенской.

"В 07:23 20.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 20.11.24 г. до отдельной команды", - сообщили в "Закарпатьеоблэнерго ".

"Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине на 18 ноября с 6:00 до 22:00 после массированной атаки на Украину.

На 20 ноября "Укрэнерго" распорядилось выключать свет с 6:00 до 22:00 в одну очередь. Это означает отсутствие света в течение 3-4 часов в большинстве областей.

Графики отключений

По прогнозу экспертов, графики, введенные после массированной ракетной атаки 17 ноября, могут быть отменены до конца недели.

Ситуация в энергетическом секторе Украины остается сложной из-за значительных разрушений как генерирующих, так и передающих мощностей.

Однако НБУ улучшил оценку дефицита электроэнергии. С учетом импорта э/э в 2024 году дефицит э/э оценивается на уровне 5% (предварительная оценка – 7%), в 2025 году – около 6% (предыдущая оценка – 8%), а в 2026 году – 3% (предыдущая оценка – 7%); оценка – 5%)

В октябре МВФ оценил зимний дефицит энергии в Украине в 3-4 ГВт, что "соответствует оценкам других заинтересованных сторон", при этом преобладают негативные риски из-за ракетных атак и сезонных факторов.

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Укрэнерго Графики отключения света
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"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей
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