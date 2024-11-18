Графіки відключень світла скасують через 2-3 дні, але експерти чекають на їх повернення взимку

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Знову за графіками. Як довго будуть відключення світла в Україні і на що чекати взимку ".

Щодо погодинних відключень, то, швидше за все, їх скасують до кінця тижня. "Я думаю, що в більшості регіонів України графіки буде скасовано десь за два-три дні", - прогнозує директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Коли графіки знову повернуться, залежить від ряду факторів. Зокрема, від температури повітря, оскільки при -5 і нижче ймовірність залучення графіків швидко зростає. Крім того, що нижча температура, то вища ймовірність виходу обладнання з ладу. Також на застосування відключень, насамперед аварійних, можуть вплинути хуртовини або зледеніння.

Ризики атак

Але головним чинником залишаються російські удари. "Такі масштабні, як вчорашній. І йдеться не про якісь дронові атаки, а про масовані удари з використанням 50+ ракет саме по енергетичній інфраструктурі", - пояснює експерт.

Оскільки немає ознак того, що росіяни можуть утриматися від подальших атак, слід готуватися до графіків погодинних відключень світла щонайменше протягом усієї зими та до завершення опалювального сезону.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, Росія здатна завдавати таких ударів до Нового року або до початку січня. За його оцінками, накопичених ракет противнику вистачить на п'ять масованих атак із періодичністю раз на тиждень або раз на два тижні. І ворог наступні півтора місяці намагатиметься "створити картинку" для майбутньої адміністрації США до інавгурації Дональда Трампа, розповів він РБК-Україна.

Рябцев попереджає, що з графіками доведеться жити плюс-мінус до закінчення війни та, можливо, деякий час після.

"На жаль, це реальність, з якою треба зважати. Тому що у нас досить багато проблем із генерацією. І ці обсяги генерації не можуть бути швидко відновлені або побудовані. Потрібно враховувати, що проблеми в нашій енергетиці не завершаться після опалювального сезону. вирішувати ще упродовж двох-трьох років після війни", - підсумував експерт.