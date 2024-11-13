"Укренерго" скасувало відключення світла для бізнесів

"Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті. Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується", - пояснили в компанії.

Водночас в "Укренерго" попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 7:00 до 22:00 години, а також не вмикати у цей час кілька потужних приладів одночасно.

"Закликаємо бізнес – активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому", - наголосили в компанії.