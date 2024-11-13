"Укрэнерго" отменило отключения света для бизнесов

"Замечания к работе оборудования маневровой генерации устранены. Завтра, 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется", - пояснили в компании.

В то же время в "Укрэнерго" попросили украинцев экономно потреблять электроэнергию с 7:00 до 22:00, а также не включать в это время несколько мощных приборов одновременно.

"Призываем бизнес – активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем", - подчеркнули в компании.