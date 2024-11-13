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"Укренерго" скасувало відключення світла для бізнесів

Україна, Середа 13 листопада 2024 18:16
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"Укренерго" скасувало відключення світла для бізнесів Фото: бізнесам повернули світло (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Тимчасові обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів скасовані. Їх ввели 13 листопада для подолання дефіциту потужності в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Зауваження до роботи обладнання маневрової генерації усунуті. Завтра, 14 листопада, застосування заходів обмеження не прогнозується", - пояснили в компанії.

Водночас в "Укренерго" попросили українців ощадливо споживати електроенергію з 7:00 до 22:00 години, а також не вмикати у цей час кілька потужних приладів одночасно.

"Закликаємо бізнес – активніше імпортувати електроенергію для уникнення обмежень в майбутньому", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, що сьогодні після масової атаки росіян по Україні були введені відключення світла. Енергетики обмежили споживання для бізнесу та промисловості.

Крім того, у Житомирській області з 7:00 ввели графіки відключень світла для непобутових споживачів.

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