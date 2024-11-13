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"Укрэнерго" отменило отключения света для бизнесов

Украина, Среда 13 ноября 2024 18:16
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"Укрэнерго" отменило отключения света для бизнесов Фото: бизнесам вернули свет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Временные ограничения мощности для бизнеса и промышленных потребителей отменены. Они были введены 13 ноября для преодоления дефицита мощности в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Замечания к работе оборудования маневровой генерации устранены. Завтра, 14 ноября, применение мер ограничения не прогнозируется", - пояснили в компании.

В то же время в "Укрэнерго" попросили украинцев экономно потреблять электроэнергию с 7:00 до 22:00, а также не включать в это время несколько мощных приборов одновременно.

"Призываем бизнес – активнее импортировать электроэнергию во избежание ограничений в будущем", - подчеркнули в компании.

Напомним, что сегодня после массовой атаки россиян по Украине были введены отключения света. Энергетики ограничили потребление бизнеса и промышленности.

Кроме того, в Житомирской области с 7.00 ввели графики отключений света для небытовых потребителей.

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