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"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей

Фото: Графіки відключень світла скасували на 19 листопада в низці областей України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У декількох західних областях України скасували графіки відключень світла на 19 листопада, запроваджені на після масованої ракетної атаки по Україні. Це зроблено за вказівкою "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайти обленерго.

"В 06:34 19.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про відміну ГПВ на 19.11.24 р. з 07:00 до окремої команди", - йдеться в повідомленні "Закарпаттяобленерго".

Зокрема, графіки не будуть застосовуватися в таких областях:

  • Закарпатській,
  • Івано-Франківській,
  • Львівській,
  • Рівненській.

У цих областях графіки не діяли і напередодні, 18 листопада. Крім того, вчора були скасовані графіки у Тернопільській області.

Графіки на 19 листопада

"Укренерго" повідомило, що 19 листопада знову будуть графіки відключення світла.

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 6:00 - 7:00 - одна черга відключень;
  • 7:00 - 9:00 - дві черги відключень;
  • 9:00 - 14:00 - одна черга відключень;
  • 14:00 - 18:00 - дві черги відключень;
  • 18:00 - 23:00 - одна черга відключень.

Нагадаємо, "Укренерго" запровадило графіки відключень світла в Україні на 18 листопада з 6:00 до 22:00 після масованої атаки на Україну.

Експерти прогнозують, що графіки, запроваджені після масованої ракетної атаки 17 листопада, можуть скасувати до кінця тижня. 

Коли графіки знову повернуться, залежить від ряду факторів. Зокрема, від температури повітря, оскільки при -5 і нижче ймовірність залучення графіків швидко зростає. Крім того, що нижча температура, то вища ймовірність виходу обладнання з ладу. Також на застосування відключень, насамперед аварійних, можуть вплинути хуртовини або зледеніння.

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Графіки відключення світлаВідключеня світла