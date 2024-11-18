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У низці областей України скасували графіки відключень світла

Україна, Понеділок 18 листопада 2024 08:30
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У низці областей України скасували графіки відключень світла Фото: Графіки відключень світла скасували на 18 листопада в низці областей України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У низці областей України скасували графіки відключень світла, запроваджені на 18 листопада після масованої ракетної атаки по Україні. Це зроблено за вказівкою "Укренерего".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайти обленерго.

"В 07:39 18.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про відміну ГПВ на 18.11.24 р. до окремої команди", - йдеться в повідомленні "Закарпаттяобленерго".

Зокрема, графіки не будуть засновуватися в таких областях:

  • Івано-Франківській,
  • Львівській,
  • Закарпатській,
  • Рівненській,
  • Тернопільській.

Графіки відключень

Нагадаємо, "Укренерго" ввело графіки відключень світла в Україні на 18 листопада з 6:00 до 22:00 після масованої атаки на Україну. Графіки повертаються через пошкодження енергооб’єктів.

У більшості областей планували застосувати дві черги, що означало відсутність світла 4 години на добу.

Російські війська здійснили масовану атаку на Україну на енергетичну систему України 17 листопада. У кількох областях через обстріли були введені аварійні відключення світла за рішенням "Укренерго", щоб зменшити наслідки ударів.

Найсерйозніші руйнування після атаки зафіксовано в Одесі. Там загинуло двоє енергетиків.

Ситуація в енергетиці

Ситуація в енергетичному секторі України залишається складною через значні руйнування як генеруючих, так і передавальних потужностей.

Як заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, "проходження зими залежить насамперед від інтенсивності російських атак на нашу енергосистему".

У жовтні МВФ оцінив зимовий дефіцит енергії в Україні в 3-4 ГВт, що "відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін", при цьому переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні фактори.

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