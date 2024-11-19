"Укрэнерго" отменило графики отключений света для нескольких областей

"В 06:34 19.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене ГПО на 19.11.24 г. с 07:00 до отдельной команды", - говорится в сообщении "Закарпатьеоблэнерго".

В частности, графики не будут применяться в следующих областях:

Закарпатской,

Ивано-Франковской,

Львовской,

Ровенской.

В этих областях графики не действовали и накануне, 18 ноября. Кроме того, вчера были отменены графики в Тернопольской области.

Графики на 19 ноября

"Укрэнерго" сообщило, что 19 ноября снова будут графики отключения света.

Время применения и объем ограничений будут следующими:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;

7:00 – 9:00 – две очереди отключений;

9:00 – 14:00 – одна очередь отключений;

14:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 23:00 – одна очередь отключений.

Напомним, "Укрэнерго" ввело графики отключений света в Украине на 18 ноября с 6:00 до 22:00 после массированной атаки на Украину.

Эксперты прогнозируют, что графики, введенные после массированной ракетной атаки 17 ноября, могут быть отменены до конца недели.

Когда графики снова вернутся, зависит от ряда факторов. В частности, от температуры воздуха, поскольку при -5 и ниже вероятность привлечения графиков быстро растет. Кроме того, что более низкая температура, тем выше вероятность выхода оборудования из строя. Также на применение отключений, прежде всего аварийных, могут повлиять метели или оледенения.