"Укренерго" скасувало аварійні відключення світла

Аварійні відключення світла

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, вдень у Києві, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та ще кількох областях запровадили аварійні відключення світла.

Після цього в "Укренерго" пояснили, що причиною таких обмежень є необхідність термінової заміни енергетичного обладнання, яке було пошкоджено внаслідок російських ударів, а також втрата окремих генерувальних потужностей.

У компанії також пообіцяли, що обладнання замінять до 17:00.

Варто зауважити, що останні дні в Україні не застосовують графіки відключень світла. Однією з причин є низький рівень споживання на тлі потепління.

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