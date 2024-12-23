UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

"Укренерго" скасувало аварійні відключення світла

Ілюстративне фото: в Україні перестали діяти аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У низці регіонів України скасували аварійні відключення світла. Обмеження електропостачання не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

"Аварійні відключення світла скасовано. Заходи обмеження споживання не застосовуються в жодному регіоні", - ідеться в повідомленні компанії.

Там також закликали українців споживати електроенергію економно.

 

Аварійні відключення світла

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, вдень у Києві, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та ще кількох областях запровадили аварійні відключення світла.

Після цього в "Укренерго" пояснили, що причиною таких обмежень є необхідність термінової заміни енергетичного обладнання, яке було пошкоджено внаслідок російських ударів, а також втрата окремих генерувальних потужностей.

У компанії також пообіцяли, що обладнання замінять до 17:00.

Варто зауважити, що останні дні в Україні не застосовують графіки відключень світла. Однією з причин є низький рівень споживання на тлі потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкренергоГрафіки відключення світлаВимкнення світла