RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

"Укрэнерго" отменило аварийные отключения света

Иллюстративное фото: в Украине перестали действовать аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины отменили аварийные отключения света. Ограничения электроснабжения не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Аварийные отключения света отменены. Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе", - сказано в сообщении компании. 

Там также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно. 

Аварийные отключения света

Напомним, сегодня, 23 декабря, днем в Киеве, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и еще нескольких областях ввели аварийные отключения света.

После этого в "Укрэнерго" объяснили, что причина таких ограничений - необходимость срочной замены энергетического оборудования, которое было повреждено в результате российских ударов, а также потеря отдельных генерирующих мощностей.

В компании также пообещали, что оборудование заменят до 17:00.

Стоит заметить, что последние дни в Украине не применяют графики отключений света. Одной из причин является низкий уровень потребления на фоне потепления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаОтключение света