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"Укренерго" скасувало аварійні відключення світла: повертаються графіки

Фото: Графіки відключень світла повертаються після аварійних відключень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" скасувало аварійні відключення світла, застосовані через масовану атаку росіян по енергетичній інфраструктурі України. У всіх областях будуть діяти графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Аварійні відключення скасовані.  Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укренерго", графік застосування обмежень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Масована атака

Нагадаємо, Росія 28 листопада здійснила вже 11-ту за цей рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Починаючи з вечора, 27 листопада, росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет.ППО вдалося збити більше половини ворожих цілей.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Росія застосувала ракети "Калібр" з касетними снарядами під час масованого удару по Україні 28 листопада.

За словами президента, ці касетні частини значно ускладнюють рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, "і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики".

 

Компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень світла для Києва, які передбачають відсутність світла більшу частину дня до вечора 28 листопада.

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УкренергоГрафіки відключення світла