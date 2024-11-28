"Укренерго" скасувало аварійні відключення світла: повертаються графіки

"Аварійні відключення скасовані. Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укренерго", графік застосування обмежень у конкретному регіоні можна дізнатися на сайті та офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).

Масована атака

Нагадаємо, Росія 28 листопада здійснила вже 11-ту за цей рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

Починаючи з вечора, 27 листопада, росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет.ППО вдалося збити більше половини ворожих цілей.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, Росія застосувала ракети "Калібр" з касетними снарядами під час масованого удару по Україні 28 листопада.

За словами президента, ці касетні частини значно ускладнюють рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, "і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики".