Після масованої атаки світла у Києві не буде більшу частину дня: новий графік
Компанія ДТЕК оприлюднила нові графіки відключень світла для Києва, Київської області та Одеської області на 28 листопада. Графіки передбачають відсутність світла більшу частину дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу ДТЕК.
"Згідно з новими командами Укренерго маємо оновлені графіки відключень на сьогодні", - йдеться в повідомленні.
Графік для Києва
У Києві буде діяти такий графік
- 1 група - світло буде відсутнє з 10:00 до 17:00
- 2 група - світло буде відсутнє 10:00 до 14:00
- 3 група - світло буде відсутнє з 13:00 до 17:00
- 4 група - світло буде відсутнє з 13:00 до 20:00
- 5 Група - світло буде відсутнє off з 16:00 до 20:00
- 6 група - світло буде відсутнє з 08:00 до 14:00 з 16:00 до 20:00
Графік для Київської області
Графік для Одеської області
Масована атака
Нагадаємо, Росія 28 листопада здійснила вже 11-ту за цей рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.
Як зазначили в Міненерго, енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація.
Як повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко, за прогнозом від "Укренерго", екстрені відключення триватимуть до вечора до 20:00.
Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. Світло почали відключати після масованої атаки 17 листопада.