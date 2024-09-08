В "Укренерго" скасували графіки відключень на 9 вересня, але попросили економити світло

У понеділок, 9 вересня, в Україні світло буде протягом всього дня. Однак необхідно економити електроенергію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - сказано у повідомленні.
Однак українців просять споживати електроенергію ощадливо. Та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів в період з 18:00 до 22:00.
Варто зауважити, що після масштабного обстрілу 26 серпня це вже третій день поспіль, коли "Укренерго" не застосовує графіки відключень світла.
З весни росіяни періодично завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. В наслідок обстрілів було знищено 80% електрогенерації України.Це своєю чергою призвело до запроваджень графіків відключення електроенергії.
Днями в ДТЕК розповідали, чому про екстрені відключення світла не попереджають.
Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни вже готуються до нових атак по українській енергосистемі. Ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.