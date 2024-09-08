В "Укренерго" скасували графіки відключень на 9 вересня, але попросили економити світло

"Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - сказано у повідомленні.

Однак українців просять споживати електроенергію ощадливо. Та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів в період з 18:00 до 22:00.

Варто зауважити, що після масштабного обстрілу 26 серпня це вже третій день поспіль, коли "Укренерго" не застосовує графіки відключень світла.