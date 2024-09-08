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В "Укренерго" скасували графіки відключень на 9 вересня, але попросили економити світло

Ілюстративне фото: в "Укренерго" скасували графіки відключень на 9 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У понеділок, 9 вересня, в Україні світло буде протягом всього дня. Однак необхідно економити електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 9 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - сказано у повідомленні.

Однак українців просять споживати електроенергію ощадливо. Та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів в період з 18:00 до 22:00.

Варто зауважити, що після масштабного обстрілу 26 серпня це вже третій день поспіль, коли "Укренерго" не застосовує графіки відключень світла.

 

Відключення світла в Україні

З весни росіяни періодично завдають ударів по енергетичній інфраструктурі України. В наслідок обстрілів було знищено 80% електрогенерації України.Це своєю чергою призвело до запроваджень графіків відключення електроенергії.

Днями в ДТЕК розповідали, чому про екстрені відключення світла не попереджають.

Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що росіяни вже готуються до нових атак по українській енергосистемі. Ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами.

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