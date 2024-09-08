В "Укрэнерго" отменили графики отключений на 9 сентября, но попросили экономить свет

Отключение света в Украине

С весны россияне периодически наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов было уничтожено 80% электрогенерации Украины. Это в свою очередь привело к введению графиков отключения электроэнергии.

На днях в ДТЭК рассказывали, почему об экстренных отключениях света не предупреждают .

Недавно премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что россияне уже готовятся к новым атакам по украинской энергосистеме . Вероятно, оккупанты снова будут бить ракетами и дронами.

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