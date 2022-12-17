В "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми після вчорашньої масованої атаки РФ

На другий день після дев'ятої масованої ракетної атаки російських окупантів дефіцит електроенергії в системі все ще залишається значним. У всіх регіонах діють відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Наразі продовжується процес виведення блоків атомних станцій, за винятком окупованої Запорізької, на рівень запланованої потужності.

Теплоелектростанції також поетапно відновлюють роботу, гідроелектростанції продовжують працювати за графіком.

На енергооб’єктах, які зазнали пошкоджень через обстріли, проводяться аварійно-відновлювальні роботи.

Також повідомляється, що стан електромереж по всій Україні ускладнено через погодні умови, оскільки дощ зі снігом, мороз та сильний вітер призводять до обледеніння обладнання. Проте ремонтні бригади працюють цілодобово.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни знову атакували енергомережу. У зв'язку з цим по всій країні оголосили надзвичайну ситуацію в енергетичній системі та ввели аварійні відключення.

Проте вже ввечері "Укренерго" скасувало стан НС, а у низці областей продовжили ліквідацію наслідків обстрілів.

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