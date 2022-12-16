США анонсували новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми
Сполучені Штати анонсували новий пакет енергетичної допомоги, який буде доставлений до України вже найближчими тижнями.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"США планують найближчими тижнями надати новий пакет допомоги Україні, де, ймовірно, будуть додаткові засоби ППО, і ще більше енергообладнання", - зазначив Кірбі.
Чиновник Білого дому відмовився надати деталі того, що буде у новому пакеті безпеки для України. Він, однак, заявив, що, як і в попередніх пакетах, слід очікувати на нові засоби протиповітряної оборони.
Він також зазначив, що у п'ятницю в Україну надійшов перший транш постачання аварійно-ремонтного обладнання для енергосистеми. Загалом США спрямують 53 мільйони доларів для відновлення роботи енергетики.
"Сполучені Штати віддані допомоги Україні в тому, щоб повернути світло, повернути тепло та допомогти полегшити страждання українців у зимові місяці", - додав Кірбі.
Раніше стало відомо, що Австрія перевела 5 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного Міненерго.
Нагадаємо, низка країн уже надала кошти для Фонду енергетичної підтримки України. Зокрема, Ісландія надасть Україні 3 млн. доларів, Нідерланди передадуть 100 млн. євро, а Чехія та Канада надали Україні понад 100 мільйонів євро допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.