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США анонсували новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми

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Вашингтон, П'ятниця 16 грудня 2022 19:56
США анонсували новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми Фото: США анонсували новий пакет допомоги для відновлення енергосистеми (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати анонсували новий пакет енергетичної допомоги, який буде доставлений до України вже найближчими тижнями.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США у Білому домі Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"США планують найближчими тижнями надати новий пакет допомоги Україні, де, ймовірно, будуть додаткові засоби ППО, і ще більше енергообладнання", - зазначив Кірбі.

Чиновник Білого дому відмовився надати деталі того, що буде у новому пакеті безпеки для України. Він, однак, заявив, що, як і в попередніх пакетах, слід очікувати на нові засоби протиповітряної оборони.

Він також зазначив, що у п'ятницю в Україну надійшов перший транш постачання аварійно-ремонтного обладнання для енергосистеми. Загалом США спрямують 53 мільйони доларів для відновлення роботи енергетики.

"Сполучені Штати віддані допомоги Україні в тому, щоб повернути світло, повернути тепло та допомогти полегшити страждання українців у зимові місяці", - додав Кірбі.

Раніше стало відомо, що Австрія перевела 5 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного Міненерго.

Нагадаємо, низка країн уже надала кошти для Фонду енергетичної підтримки України. Зокрема, Ісландія надасть Україні 3 млн. доларів, Нідерланди передадуть 100 млн. євро, а Чехія та Канада надали Україні понад 100 мільйонів євро допомоги.

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