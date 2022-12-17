В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после вчерашней массированной атаки РФ

На второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным. Во всех регионах действуют отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Продолжается процесс восстановления блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.

Теплоэлектростанции также поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику.

На энергообъектах, которые подверглись повреждениям из-за обстрелов, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается, что состояние электросетей по всей Украине затруднено из-за погодных условий, поскольку дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Однако ремонтные бригады работают круглосуточно.

Напомним, 16 декабря россияне снова атаковали энергосеть. В связи с этим по всей стране объявили чрезвычайную ситуацию в энергетической системе и ввели аварийные отключения.

Однако уже вечером "Укрэнерго" отменило состояние ЧС, а в ряде областей продолжили ликвидацию последствий обстрелов.

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