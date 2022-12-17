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В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после вчерашней массированной атаки РФ

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Суббота 17 декабря 2022 11:23
В "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы после вчерашней массированной атаки РФ Фото: в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после вчерашней массированной атаки РФ (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На второй день после девятой массированной ракетной атаки российских оккупантов дефицит электроэнергии в системе все еще остается значительным. Во всех регионах действуют отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Продолжается процесс восстановления блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности.

Теплоэлектростанции также поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику.

На энергообъектах, которые подверглись повреждениям из-за обстрелов, проводятся аварийно-восстановительные работы.

Также сообщается, что состояние электросетей по всей Украине затруднено из-за погодных условий, поскольку дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Однако ремонтные бригады работают круглосуточно.

Напомним, 16 декабря россияне снова атаковали энергосеть. В связи с этим по всей стране объявили чрезвычайную ситуацию в энергетической системе и ввели аварийные отключения.

Однако уже вечером "Укрэнерго" отменило состояние ЧС, а в ряде областей продолжили ликвидацию последствий обстрелов.

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Электроэнергия відключеня світла Укрэнерго
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