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В "Укренерго" розповіли про масштаб пошкоджень ТЕС та ГЕС

Фото: в "Укренерго" розповіли про масштаб пошкоджень ТЕС та ГЕС (dtek.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти своїми ударами пошкодили майже всі великі тепло- та гідроелектростанції в Україні

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького на брифінгу.

"У нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Щоб ви розуміли масштаб атак і з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова і гідрогенерація, ми говоримо про великі електростанції, зазнала ушкоджень, зазнала ракетних ударів", - сказав він.

Кудрицький зазначив, що в нашій країні також майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".

"Практично на кожну важливу підстанцію уже щось, на жаль, прилітало. При цьому, на деякі підстанції по декілька разів - по 3, по 5, і навіть по 8 разів. Тому масштаб руйнувань колосальний", - додав він.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор ДПЕК Дмитро Сахарук заявляв, що внаслідок обстрілів росіян було знищено приблизно десяту частину енергетичної інфраструктури України.

Також РБК-Україна повідомляло, що українці, ймовірно, житимуть за умов постійних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

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