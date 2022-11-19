Стало відомо, яку частину енергетичної інфраструктури України знищено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що визначити точну частину пошкодженого та знищеного обладнання поки що складно через те, що для цього немає бази.

"Якщо говорити про обсяг обладнання, яке знаходиться на підконтрольних Україні територіях і яке використовувалося для чинного рівня споживання, то я думаю, що тут плюс-мінус потрібно говорити про пошкодження на рівні 40-50%, про знищення - можна говорити про 10% , можливо, до 10%", - зазначив Сахарук.