ua ru
Сб, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, яку частину енергетичної інфраструктури України знищено

Новость на русском →
Київ, Субота 19 листопада 2022 20:32
Стало відомо, яку частину енергетичної інфраструктури України знищено Фото: названо знищену частину енергетичної інфраструктури України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок ударів російських окупантів було знищено приблизно десяту частину енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що визначити точну частину пошкодженого та знищеного обладнання поки що складно через те, що для цього немає бази.

"Якщо говорити про обсяг обладнання, яке знаходиться на підконтрольних Україні територіях і яке використовувалося для чинного рівня споживання, то я думаю, що тут плюс-мінус потрібно говорити про пошкодження на рівні 40-50%, про знищення - можна говорити про 10% , можливо, до 10%", - зазначив Сахарук.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що майже половину енергетичної системи України виведено з ладу через постійні ракетні обстріли російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК вимкнення світла Електроенергія Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
РФ завдала два ракетних удари, а ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, - Генштаб
РФ завдала два ракетних удари, а ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, - Генштаб
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході