В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі наразі по всій Україні діють планові та аварійні відключення електроенергії.

Зокрема, сьогодні, 10 червня, графіки відключення світла по всій Україні діють з 16:00 до 22:00.

Також ми повідомляли, що через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит. В Національній енергетичній компанії "Укренерго" очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.

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