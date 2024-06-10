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В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла

Фото: в "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок, 11 червня, по всій Україні діятимуть графіки відключень світла з 14:00 до 19:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 11 червня графіки погодинних відключень будуть застосовані по всій Україні з 14:00 до 19:00", - йдеться в повідомленні.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі наразі по всій Україні діють планові та аварійні відключення електроенергії.

Зокрема, сьогодні, 10 червня, графіки відключення світла по всій Україні діють з 16:00 до 22:00.

Також ми повідомляли, що через спекотну погоду в Україні цього літа прогнозується зростання споживання електроенергії, і відповідно збільшиться дефіцит. В Національній енергетичній компанії "Укренерго" очікують, що в середині літа ситуація в енергосистемі країни може бути найважчою.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла