В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключения света

Отключение света в Украине

Напомним, из-за дефицита в энергосистеме сейчас по всей Украине действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии.

В частности, сегодня, 10 июня, графики отключений света по всей Украине действуют с 16:00 до 22:00.

Также мы сообщали, что из-за жаркой погоды в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии и соответственно увеличится дефицит. В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.

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