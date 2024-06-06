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В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла

Фото: в Україні 7 червня вимикатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

По всій території України завтра, 7 червня, світло за графіками планують відключати протягом усього дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

Як зазначили у компанії, завтра дефіцит в енергосистемі прогнозують упродовж усього дня.

"Ліміти на споживання діятимуть для кожної області з 00:00 до 24:00", - уточнили в "Укренерго".

Там також попередили, що при перевищенні лімітів можливе запровадження аварійних відключень.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні цього тижня щодня діють графіки відключення світла. Їх вводять цілодобово.

Причиною такої складної ситуації стали удари російських окупантів по українських об'єктах енергетичної інфраструктури. Через це генерації електроенергії недостатньо для покриття споживання по всій країні.

Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко закликав українців не включати кондиціонери, оскільки є загроза відключення електроенергії для критичної інфраструктури.

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