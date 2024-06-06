В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключений света

Отключения света в Украине

Напомним, в Украине на этой неделе каждый день действуют графики отключений света. Их вводят на круглые сутки.

Причиной такой тяжелой ситуации стали удары российских оккупантов по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого генерации электроэнергии недостаточно для покрытия потребления по всей стране.

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко призывал украинцев не включать кондиционеры, поскольку есть угроза отключений электроэнергии для критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.