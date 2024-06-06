В "Укрэнерго" рассказали, как завтра будут действовать графики отключений света

По всей территории Украины завтра, 7 июня, свет по графикам планируют отключать в течение всего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Как отметили в компании, завтра дефицит в энергосистеме прогнозируют на протяжении всего дня.
"Лимиты на потребление будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00", - уточнили в "Укрэнерго".
Там также предупредили, что при превышении лимитов возможно введение аварийных отключений.
Напомним, в Украине на этой неделе каждый день действуют графики отключений света. Их вводят на круглые сутки.
Причиной такой тяжелой ситуации стали удары российских оккупантов по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого генерации электроэнергии недостаточно для покрытия потребления по всей стране.
Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко призывал украинцев не включать кондиционеры, поскольку есть угроза отключений электроэнергии для критической инфраструктуры.
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