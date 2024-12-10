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В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 11 грудня

Ілюстративне фото: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 11 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 10 грудня, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Світло будуть вимикати у однієї черги та двох черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 11 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

  • 07:00 – 08:00 - одна черга відключень;
  • 08:00 – 20:00 - дві черги відключень;
  • 20:00 – 22:00 - одна черга відключень.

А ось для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 07:00 до 22:00.

Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Причини застосування графіків

Раніше РБК-Україна писало про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні почали запроваджувати графіки відключення електроенергії.

Зокрема, сьогодні вранці у низці областей України було скасовано графіки відключення електроенергії.

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