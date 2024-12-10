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У низці областей сьогодні скасували графіки відключення

Вівторок 10 грудня 2024 09:00
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У низці областей сьогодні скасували графіки відключення Ілюстративне фото: як вимикатимуть світло 10 грудня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У двох областях України сьогодні скасовано графіки відключення електроенергії. Світло не вимикатимуть до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Львівобленерго" та "Прикарпаттяобленерго".

Львівська область

Як повідомили у "Львівобленерго", до кінця доби, 10 грудня, на Львівщині не будуть застосовувати графіків погодинного відключення електроенергії.

У низці областей сьогодні скасували графіки відключення

Івано-Франківська область

Погодинні графіки відключення електроенергії наразі скасовані і в Івано-Франківській області. Попередньо - світло не вимикатимуть до кінця доби.

У низці областей сьогодні скасували графіки відключення

Волинська область

Як зазначили у "Волиньобленерго", за вказівкою "Укренерго" в області з 07:00 було скасовано графіки погодинного відключення світла. Графіки скасовано до отримання окремого розпорядження.

Причини застосування графіків

Ми писали про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні почали запроваджувати графіки відключення електроенергії.

Зокрема, вчора вранці у Києві та низці областей також було змінено тривалість графіків відключення електроенергії. Це пов'язано зі збільшення споживання електроенергії.

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