В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 11 декабря

В Украине в среду, 10 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать у одной очереди и двух очередей одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".
Завтра, 11 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:
А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.
Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Ранее РБК-Украина писала о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине начали вводить графики отключения электроэнергии.
В частности, сегодня утром в ряде областей Украины были отменены графики отключения электроэнергии.
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