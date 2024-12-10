RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 11 декабря

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как выключать свет 11 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 10 декабря, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключать у одной очереди и двух очередей одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Завтра, 11 декабря, время применения и объем ограничений для бытовых потребителей будут такими:

  • 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00 – 20:00 – две очереди отключений;
  • 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

А вот для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 07:00 до 22:00.

Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Причины использования графиков

Ранее РБК-Украина писала о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине начали вводить графики отключения электроэнергии.

В частности, сегодня утром в ряде областей Украины были отменены графики отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоБлэкаутГрафики отключения света