В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 3 грудня

Завтра, 3 грудня, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових користувачів будуть такими:

07:00 - 08:00 - одна черга відключень;

08:00 - 19:00 - дві черги відключень;

19:00 - 21:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

Ситуація з відключенням світла в Україні

Як розповів заступник глави Міненерго Микола Колесник, наразі вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі. Чиновник додав, що відновлювальні роботи ведуться цілодобово.