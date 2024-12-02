В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 3 грудня

Компанія "Укренерго" оновила графіки відключення електроенергії на вівторок, 3 грудня. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 3 грудня, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових користувачів будуть такими:
Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.
Як розповів заступник глави Міненерго Микола Колесник, наразі вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі. Чиновник додав, що відновлювальні роботи ведуться цілодобово.
Раніше РБК-Україна в окремому матеріалі писало, як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла.
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