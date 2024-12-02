В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 3 декабря

Завтра, 3 декабря, время применения и объем мер ограничения для бытовых пользователей будут такими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.

Ситуация с отключением света в Украине

Как рассказал заместитель главы Минэнерго Николай Колесник, удалось избежать катастрофического сценария в энергосистеме. Чиновник добавил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.