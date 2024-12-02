В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 3 декабря

Компания "Укрэнерго" обновила графики отключения электроэнергии на вторник, 3 декабря. Свет будут выключать в одной и двух очередях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 3 декабря, время применения и объем мер ограничения для бытовых пользователей будут такими:
Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.
В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.
Как рассказал заместитель главы Минэнерго Николай Колесник, удалось избежать катастрофического сценария в энергосистеме. Чиновник добавил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ранее РБК-Украина в отдельном материале писало, как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света.
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