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В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 3 грудня

Понеділок 02 грудня 2024 18:19
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В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 3 грудня Ілюстративне фото: українцям розповіли, як будуть вимикати світло 3 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укренерго" оновила графіки відключення електроенергії на вівторок, 3 грудня. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 3 грудня, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових користувачів будуть такими:

  • 07:00 - 08:00 - одна черга відключень;
  • 08:00 - 19:00 - дві черги відключень;
  • 19:00 - 21:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада.

Ситуація з відключенням світла в Україні

Як розповів заступник глави Міненерго Микола Колесник, наразі вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі. Чиновник додав, що відновлювальні роботи ведуться цілодобово.

Раніше РБК-Україна в окремому матеріалі писало, як довго можуть тривати жорсткі графіки відключення світла.

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Укренерго Блекаут Графіки відключення світла
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