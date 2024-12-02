В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 3 грудня

Ілюстративне фото: українцям розповіли, як будуть вимикати світло 3 грудня (Getty Images)

Компанія "Укренерго" оновила графіки відключення електроенергії на вівторок, 3 грудня. Світло будуть вимикати у однієї та двох черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 3 грудня, час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових користувачів будуть такими: 07:00 - 08:00 - одна черга відключень;

08:00 - 19:00 - дві черги відключень;

19:00 - 21:00 - одна черга відключень. Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00. В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - це пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки Росії 28 листопада. Ситуація з відключенням світла в Україні Як розповів заступник глави Міненерго Микола Колесник, наразі вдалося уникнути катастрофічного сценарію в енергосистемі. Чиновник додав, що відновлювальні роботи ведуться цілодобово.