В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 3 декабря

Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 3 декабря (Getty Images)

Компания "Укрэнерго" обновила графики отключения электроэнергии на вторник, 3 декабря. Свет будут выключать в одной и двух очередях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 3 декабря, время применения и объем мер ограничения для бытовых пользователей будут такими: 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 21:00 – одна очередь отключений. Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00. В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября. Ситуация с отключением света в Украине Как рассказал заместитель главы Минэнерго Николай Колесник, удалось избежать катастрофического сценария в энергосистеме. Чиновник добавил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.