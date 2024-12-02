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В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 3 декабря

Понедельник 02 декабря 2024 18:19
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В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 3 декабря Иллюстративное фото: украинцам рассказали, как будут выключать свет 3 декабря (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Компания "Укрэнерго" обновила графики отключения электроэнергии на вторник, 3 декабря. Свет будут выключать в одной и двух очередях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 3 декабря, время применения и объем мер ограничения для бытовых пользователей будут такими:

  • 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00 – 19:00 – две очереди отключений;
  • 19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса применение графиков ограничения мощности будет с 06:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – это повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки России 28 ноября.

Ситуация с отключением света в Украине

Как рассказал заместитель главы Минэнерго Николай Колесник, удалось избежать катастрофического сценария в энергосистеме. Чиновник добавил, что восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Ранее РБК-Украина в отдельном материале писало, как долго могут продолжаться жесткие графики отключения света.

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Укрэнерго Блэкаут Графики отключения света
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