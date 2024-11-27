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В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 28 листопада

Середа 27 листопада 2024 18:55
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В "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 28 листопада Ілюстративне фото: в "Укренерго" змінили графіки відключення світла на 28 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В "Укренерго" змінили графіки відключення електроенергії на четвер, 28 листопада. Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 28 листопада,, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 8:00 – 19:00 - одна черга відключень для побутових споживачів;
  • 7:00 - 20:00 - застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

В "Укренерго" нагадали, що причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.

У компанії також нагадали, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені. Графіки відключень для кожної окремої черги - визначають обленерго.

Раніше ми писали, що в ніч на 26 листопада РФ вдарила по інфраструктурі міста Тернопіль, там було введено мережеві обмеження внаслідок нічної атаки. Внаслідок удару було знеструмлено 70% регіону.

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Графіки відключення світла Війна в Україні Укренерго
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