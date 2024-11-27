В "Укрэнерго" рассказали, как будут выключать свет 28 ноября

В "Укрэнерго" изменили графики отключения электроэнергии на четверг, 28 ноября. Отключения будут применяться как для бытовых потребителей, так и для бизнеса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В компании также напомнили, что "Укрэнерго" определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Графики отключений для каждой отдельной очереди – определяют облэнерго.

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной ограничений является повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки на энергосистему 17 ноября.

Завтра, 28 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

Ранее мы писали, что в ночь на 26 ноября РФ ударила по инфраструктуре города Тернополь, там были введены сетевые ограничения в результате ночной атаки.

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