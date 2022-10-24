В "Укренерго" розповіли, як нестача електроенергії вплине на Європу

Дефіцит потужності в системі, іншими словами нестача електроенергії, що виникла та спостерігається зараз в Україні через постійні обстріли Росії об’єктів енергетики останніми тижнями, ніяк не вплине на Європу.

"Ні, не може. Вона безпосередньо впливає на українських споживачів, і на промислових в тому числі на жаль. Треба розуміти, що це тимчасовий дефіцит, пов'язаний з тим, що росіяни спеціально обстріляли цілу низку електростанцій в Україні, і тому потрібен час, поки ці об'єкти зможуть знову виробляти електроенергію", - розповів він.

Плюс, за його словами, зараз у зв'язку з похолоданням досить сильно збільшилося споживання електроенергії, навіть попри ті заходи економії, які вживають місцева влада і українці.

"Споживання є значним, тому диспетчерський центр "Укренерго" повинен запроваджувати графіки обмеження постачання електроенергії", - констатував Кудрицький.