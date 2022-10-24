В "Укрэнерго" рассказали, как нехватка электроэнергии повлияет на Европу

Дефицит мощности в системе, то есть недостаток электроэнергии, возникший и наблюдающийся сейчас в Украине из-за постоянных обстрелов России объектов энергетики в последние недели, никак не повлияет на Европу.

"Нет, не может. Он оказывает непосредственное влияние на украинских потребителей, и на промышленных, в том числе к сожалению. Надо понимать, что это временный дефицит, связанный с тем, что россияне специально обстреляли целый ряд электростанций в Украине, и поэтому нужно время, пока эти объекты смогут снова производить электроэнергию", - рассказал он.

Плюс, по его словам, сейчас в связи с похолоданием достаточно сильно увеличилось потребление электроэнергии, даже несмотря на те меры экономии, которые принимают местные власти и украинцы.

"Потребление значительно, поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" должен вводить графики ограничения поставок электроэнергии", - констатировал Кудрицкий.