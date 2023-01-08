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Не тільки військові. В "Укренерго" назвали винних в атаках на енергосистему

Новость на русском →
Україна, Неділя 08 січня 2023 16:18
Не тільки військові. В "Укренерго" назвали винних в атаках на енергосистему Фото: в "Укренерго" назвали винних в атаках на енергосистему (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Масштабні атаки по українській енергетичній системі відбуваються також за допомогою російських енергетиків. Вони направляли ракети, так як знали слабкі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Telegram "Укренерго".

За словами глави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ціллю Москви є ключові вузли системи передачі а не самі електростанції.

"Атаки заплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками", - сказав він.

Кудрицький зауважив, що російські інженери повністю знали енергомережу України. Це пов'язано з тим, що ще до 24 лютого 2022 року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.

Наразі українськім енергетикам вдалось краще зрозуміти російську стратегію. Таким чином заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак, стали ефективніші.

Як повідомлялося, в "Укренерго" заявили, що протягом дня 7 січня через посилення похолодання в Україні може збільшитися рівень споживання електроенергії. До областей було доведено ліміти.

Нагадаємо, в Полтавській області внесли деякі зміни до черги у графіках погодинних відключень світла. Також додали нові населені пункти та вулиці.

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Укренерго енергетики
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