Не тільки військові. В "Укренерго" назвали винних в атаках на енергосистему
Масштабні атаки по українській енергетичній системі відбуваються також за допомогою російських енергетиків. Вони направляли ракети, так як знали слабкі місця.
Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Telegram "Укренерго".
За словами глави НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, ціллю Москви є ключові вузли системи передачі а не самі електростанції.
"Атаки заплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками", - сказав він.
Кудрицький зауважив, що російські інженери повністю знали енергомережу України. Це пов'язано з тим, що ще до 24 лютого 2022 року вона була об’єднана з енергосистемами Росії та Білорусі.
Наразі українськім енергетикам вдалось краще зрозуміти російську стратегію. Таким чином заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак, стали ефективніші.
Як повідомлялося, в "Укренерго" заявили, що протягом дня 7 січня через посилення похолодання в Україні може збільшитися рівень споживання електроенергії. До областей було доведено ліміти.
Нагадаємо, в Полтавській області внесли деякі зміни до черги у графіках погодинних відключень світла. Також додали нові населені пункти та вулиці.
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