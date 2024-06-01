В "Укренерго" розповіли, чи завтра будуть відключення світла

Завтра українців знову чекають введення графіків відключення світла, однак години відключень дещо зміняться порівняно до сьогоднішніх.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.
"Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - повідомили в компанії.
До того ж в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.
Нагадаємо, останні кілька тижнів енергетики практично щодня запроваджували графіки відключень світла в Україні. Причиною були останні російські атаки, які сильно пошкодили енергетичні об'єкти країни.
Але від 28 травня, ситуація змінилася - графіки не застосовували. Однак вже вчора в компанії повідомили, що літо розпочнеться з відключень світла і вже сьогодні, 1 червня в Україні знову почались відключення.
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