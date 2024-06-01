В "Укренерго" розповіли, чи завтра будуть відключення світла

"Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - повідомили в компанії.

До того ж в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.