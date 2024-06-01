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В "Укренерго" розповіли, чи завтра будуть відключення світла

Фото: в Україну повернулись графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра українців знову чекають введення графіків відключення світла, однак години відключень дещо зміняться порівняно до сьогоднішніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 2 червня, з 01:00 до 05:00 та з 19:00 до 24:00 для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - повідомили в компанії.

До того ж в "Укренерго" заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення, не обмежуватимуться.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останні кілька тижнів енергетики практично щодня запроваджували графіки відключень світла в Україні. Причиною були останні російські атаки, які сильно пошкодили енергетичні об'єкти країни.

Але від 28 травня, ситуація змінилася - графіки не застосовували. Однак вже вчора в компанії повідомили, що літо розпочнеться з відключень світла і вже сьогодні, 1 червня в Україні знову почались відключення.

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Енергетики