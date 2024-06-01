В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра отключения света

Завтра украинцев снова ждут введения графиков отключения света, однако часы отключений несколько изменятся по сравнению с сегодняшними.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
"Завтра, 2 июня, с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей по всем регионам Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - сообщили в компании.
К тому же, в "Укрэнерго" заявили, что при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функции жизнеобеспечения населения, не будут ограничиваться.
Напомним, последние несколько недель энергетики практически каждый день вводили графики отключений света в Украине. Причиной были последние российские атаки, сильно повредившие энергетические объекты страны.
Но с 28 мая ситуация изменилась - графики не применяли. Однако уже вчера в компании сообщили, что лето начнется с отключений света и уже сегодня, 1 июня, в Украине снова начались отключения.
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