В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра отключения света

"Завтра, 2 июня, с 01:00 до 05:00 и с 19:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей по всем регионам Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии", - сообщили в компании.

К тому же, в "Укрэнерго" заявили, что при превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.

Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функции жизнеобеспечения населения, не будут ограничиваться.