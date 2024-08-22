В "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть завтра світло за графіками

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після тривалої перерви цього тижня в Україні знову почали вимикати електроенергію. Причиною став дефіцит в енергосистемі через повернення спеки.

Однак відключення були недовгими. Так, сьогодні в Україні світло не вимикають.

Раніше глава "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що у разі відсутності форс-мажорів, наступного тижня, ймовірно, вдасться уникнути відключень електроенергії.

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